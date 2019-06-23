Дизайн конструктора ароматизаторов

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Завершен18 заявок206 просмотров

Прототипы интерфейса конструктора разработаны, нужен дизайн 

6 лет назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Спасибо Ольге!Продуктивно поработали.Макеты отрисовала быстро, чистый и стильный дизайн получился. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна на 100%. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад