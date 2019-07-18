Частичный редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок326 просмотров

Есть рабочий сайт. Нужно сделать легкий редизан нескольких страниц

1. Главная

2. Страница проектов

3. Страница новостей

4. Страница о нас

5. Страница сервиса

6. Страница продукта

Изменения по дизайну незначительные. Полностью рисовать страницы не нужно. Просто немного оживить и улучшить восприятие и удобство. (+ учитывать адаптивность)

Подробности в личные сообщения

6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранные исполнители

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад
$50
26 дней
Все ок. Можно работать. Рекомендую
Рекомендую. Нареканий нет
alenabatyg
Алена 
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Начинающий фрилансер. Достаточно поверхностно отнеслась к изучению проекта. Через три дня после начала проекта - отказалась от проекта , сославшись на то, что не до конца изучила проект и нужно больше времени. После предложения увеличить срок - предложила увеличить бюджет проекта в 3 раза. Не рекомендую. Не достаточно квалификации для работы во фрилансе

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад
alenabatyg
Алена 
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад