Частичный редизайн сайта

Начинающий фрилансер. Достаточно поверхностно отнеслась к изучению проекта. Через три дня после начала проекта - отказалась от проекта , сославшись на то, что не до конца изучила проект и нужно больше времени. После предложения увеличить срок - предложила увеличить бюджет проекта в 3 раза. Не рекомендую. Не достаточно квалификации для работы во фрилансе