Дизайн для группы вк

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Закрыт6 заявок261 просмотр

Здравствуйте. Нужно сделать шапку и аватарку. Тз прилагаем. Вставлять не нужно,сами сделаем. Цена? Срок?

6 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров