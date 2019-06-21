Здравствуйте есть сайт https://lackybonus.com/ у него некачественная верстка, но нет макета для переверстки. Задача следующая - данный сайт переложить на послойный макет, чтоб можно было ...
Дизайн для группы вк
Здравствуйте. Нужно сделать шапку и аватарку. Тз прилагаем. Вставлять не нужно,сами сделаем. Цена? Срок?
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