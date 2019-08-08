Приветствую! Нужно доработать уже существующий сайт. Ссылка на сайт: http://195.210.46.46/plesk-site-preview/art-bull.com/195.210.46.46/ Все правки и работа подробно расписаны в прикрепленных файлах. Нужные прототипы содержатся в файле PDF. Требуется сначала ...
Сервис по поиску недвижимости
Привет! Нужен ux/ui дизайн сервиса по поиску жилья, как в аренду на длительный и короткий сроки, так и для покупки/продажи. Все детали в личку.
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