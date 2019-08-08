Сервис по поиску недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок254 просмотра

Привет! Нужен ux/ui дизайн сервиса по поиску жилья, как в аренду на длительный и короткий сроки, так и для покупки/продажи. Все детали в личку.

6 лет назад
Taronins
Саша 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$800
45 дней
Однозначно рекомендую. Все было сделано в срок. Результатом я очень доволен! В процессе работы Владислав давал очень дельные советы и рекомендации. Были задержки с нашей стороны, Владислав отнёсся к этому с пониманием. Спасибо!
Спасибо за интересный проект! Было очень приятно работать с Сашей. Всегда быстрая обратная связь и оплата.

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад