Создать лейдинг страницу

Нужно создать лейдинг как этот http://fridn.world.tilda.ws/presentation-abdullaeva.

Инфа и видео с оригинала, картинки любые, дизайн поменять.

Лейдинг должен быть адаптивным.

Специально верстать эксклюзив не нужно. Подойдёт, что то из стандартных на html

В приоритете цена.