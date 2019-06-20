Сделать дизайн многостраничного сайта для веб студии Денир( главная, портфолио, и т.д.)
Создать лейдинг страницу
Нужно создать лейдинг как этот http://fridn.world.tilda.ws/presentation-abdullaeva.
Инфа и видео с оригинала, картинки любые, дизайн поменять.
Лейдинг должен быть адаптивным.
Специально верстать эксклюзив не нужно. Подойдёт, что то из стандартных на html
В приоритете цена.
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