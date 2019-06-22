Дизайн макетов ИМ товаров для детей

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Завершен39 заявок314 просмотров

Отрисовать около 10 страниц по прототипам ( Каталог, категория, карточка, ЛК)

6 лет назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Как всегда бесподобно!быстро, стильно, отличная типографика.Рекомендую!
Спасибо за отличное сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

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