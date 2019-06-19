Дизайн страницы сайта

Требуется сделать дизайн страницы подобщий стиль сайта:

Зайдя на страницу у человека есть выбор, перейтичитать блог сайта или перейти в базу знаний.

В целом нужно сделать интуитивно понятные блоки(должны быть кликабельными) с картинками (блог сайта и база знаний), чтобы

посетитель, щелкая по этим блокам переходил в соответствующие разделы.

Например, эти блоки расположены по центру контентного блока (ширина: 1440рх) с

шириной 1200рх или около того и высотой 300рх друг за другом в колонку. Блоки

должны иметь эффекты при наведении.

Цвета страницы должны соответствовать общему колоритусайта.

Фонстраницы:

Нужно отрисовать три шестерёнки (на разных слоях,можно и больше тут на, что хватит фантазии) для последующей анимации или параллакса

(будет выполняться при скроллинге).

В шапке сайта, где находится верхний фиксированныйблок (логотип, меню, контакты, кнопка вызова модального окна), текст, и хлебные

крошки, убрать текст, и оставить только хлебные крошки с фиксированным блоком.

Фон шапки оставить прежним, блок растянуть на оставшиеся элементы с внутренними

отступами сверху и снизу по 40рх.

Требование к макету:

· Исходник макета сайта в Figma (предоставитьполный доступ к проекту);

· Ширина контента 1440рх;

· C макетом идут исходники изображений (большиефотографии);

· Иконки и графика в исходном формате;

· В макете отрисованы эффекты при наведении;

· Фоновая картинка разложена на слои для анимации,слои имеют ширину контентного блока;

· Есть мобильная версия макета;