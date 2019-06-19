Дизайн страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок328 просмотров

Требуется сделать дизайн страницы подобщий стиль сайта: 

Зайдя на страницу у человека есть выбор, перейтичитать блог сайта или перейти в базу знаний.

В целом нужно сделать интуитивно понятные блоки(должны быть кликабельными) с картинками (блог сайта и база знаний), чтобы

посетитель, щелкая по этим блокам переходил в соответствующие разделы.

Например, эти блоки расположены по центру контентного блока (ширина: 1440рх) с

шириной 1200рх или около того и высотой 300рх друг за другом в колонку. Блоки

должны иметь эффекты при наведении.

Цвета страницы должны соответствовать общему колоритусайта.

Фонстраницы:

Нужно отрисовать три шестерёнки (на разных слоях,можно и больше тут на, что хватит фантазии) для последующей анимации или параллакса

(будет выполняться при скроллинге).

В шапке сайта, где находится верхний фиксированныйблок (логотип, меню, контакты, кнопка вызова модального окна), текст, и хлебные

крошки, убрать текст, и оставить только хлебные крошки с фиксированным блоком.

Фон шапки оставить прежним, блок растянуть на оставшиеся элементы с внутренними

отступами сверху и снизу по 40рх.

Требование к макету:

·        Исходник макета сайта в Figma (предоставитьполный доступ к проекту);

·        Ширина контента 1440рх;

·        C макетом идут исходники изображений (большиефотографии);

·        Иконки и графика в исходном формате;

·        В макете отрисованы эффекты при наведении;

·        Фоновая картинка разложена на слои для анимации,слои имеют ширину контентного блока;

·        Есть мобильная версия макета;

Figma
6 лет назад
l_mke
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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