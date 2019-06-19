Привет. Нужен исполнитель для лендинга. Бюджет 100 у.е Информацию предоставим. Ищем исполнителя с Украины
Дизайн страницы сайта
Требуется сделать дизайн страницы подобщий стиль сайта:
Зайдя на страницу у человека есть выбор, перейтичитать блог сайта или перейти в базу знаний.
В целом нужно сделать интуитивно понятные блоки(должны быть кликабельными) с картинками (блог сайта и база знаний), чтобы
посетитель, щелкая по этим блокам переходил в соответствующие разделы.
Например, эти блоки расположены по центру контентного блока (ширина: 1440рх) с
шириной 1200рх или около того и высотой 300рх друг за другом в колонку. Блоки
должны иметь эффекты при наведении.
Цвета страницы должны соответствовать общему колоритусайта.
Фонстраницы:
Нужно отрисовать три шестерёнки (на разных слоях,можно и больше тут на, что хватит фантазии) для последующей анимации или параллакса
(будет выполняться при скроллинге).
В шапке сайта, где находится верхний фиксированныйблок (логотип, меню, контакты, кнопка вызова модального окна), текст, и хлебные
крошки, убрать текст, и оставить только хлебные крошки с фиксированным блоком.
Фон шапки оставить прежним, блок растянуть на оставшиеся элементы с внутренними
отступами сверху и снизу по 40рх.
Требование к макету:
· Исходник макета сайта в Figma (предоставитьполный доступ к проекту);
· Ширина контента 1440рх;
· C макетом идут исходники изображений (большиефотографии);
· Иконки и графика в исходном формате;
· В макете отрисованы эффекты при наведении;
· Фоновая картинка разложена на слои для анимации,слои имеют ширину контентного блока;
· Есть мобильная версия макета;
Заявки фрилансеров
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