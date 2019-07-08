Нужен дизайнер лендинг страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен48 заявок497 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн лендинга по наброскам и требованиям.

В стилистике основного сайта (исходник предоставим).

Опыт дизайна форм приветствуется.

Бюджет обсуждаем.

6 лет назад
yborunov
Юрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$500
10 дней
Отличная работа!
Очень хороший заказчик, доделали вторую часть крутого проекта. Всем рекомендую)

Заявки фрилансеров

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн страницы сайта

    Требуется сделать дизайн страницы подобщий стиль сайта:  Зайдя на страницу у человека есть выбор, перейтичитать блог сайта или перейти в базу знаний. В целом нужно сделать интуитивно понятные блоки(должны быть кликабельными) с картинками ...

    Figma
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендинга

    Привет. Нужен исполнитель для лендинга. Бюджет 100 у.е Информацию предоставим. Ищем исполнителя с Украины

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Требуется разработать дизайн для сайта медицинской тематики (главная страница + одна внутренняя). Жду предложений по стоимости и срокам. Также присылайте свои работы. Оплата Webmoney.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы (Landing Page).

    $230

    Задача Нужен дизайнер для отрисовки лендинга по уже готовому прототипу на примерно 10 экранов. Тематика розничная продажа дверей. Есть примеры, пожелания по цветам и стилю. Интересуют сроки, условия работы, а также примеры уже выполненных ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для продажи лотерейных билетов

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта для продажи моментальных лотерейных билетов. Один тип игры - КЕНО.  Функциональность сайта - приём ставок (покупка билета),  отображение результатов розыгрыша выплата выигрыша (страница с вводом ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад