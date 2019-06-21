Сделать дизайн многостраничного сайта Денир

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Завершен22 заявки262 просмотра

Сделать дизайн многостраничного сайта для веб студии Денир( главная, портфолио, и т.д.)

6 лет назад
KristinaL26
Кристина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$150
2 дня
Escrow
Часто работаем с Ольгой, нет ни каких нареканий. Работа выполняется качественно, в срок. Спасибо за сотрудничество)). Будем работать с вами и дальше)
Сотрудничеством довольна на все 100%. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Tsurikao
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

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