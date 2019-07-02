Реанимировать сайт ведущего

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок206 просмотров

Добрый день. Сайт ведущего alexshow.de 

титульная страница смотрится убого, нужна ее непременная реабилитация. 

Приглашаю талантливых дизайнеров предложить свои идеи. 

В предложении сразу указываем стоимость за прокачку титульной страницы и одну-две идеи как на ваше усмотрение можно спасти сайт. 

Текст весь остается, форма заявки и видео вверху тоже. Нужно для СЕО. 

Мои наброски что нужно изменить: 

Лого - но не сильно, быть может цветовая гамма, расположение колец. 

Иконки этапов продажи, по детски выглядят, нужна уверенная рука мастера.

Тексты блоками правильно насположить, быть может рамочки, или разделения по блокам с разными цветовыми сочетаниями. 

Жду ваших предложений о великие художники 21 века. 

6 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад
$40
3 дня
Работали второй раз! Как всегда все на высшем уровне.
Продолжаю рекомендовать Александра. Второй проект успешно прошел.

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад

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