Реанимировать сайт ведущего

Добрый день. Сайт ведущего alexshow.de

титульная страница смотрится убого, нужна ее непременная реабилитация.

Приглашаю талантливых дизайнеров предложить свои идеи.

В предложении сразу указываем стоимость за прокачку титульной страницы и одну-две идеи как на ваше усмотрение можно спасти сайт.

Текст весь остается, форма заявки и видео вверху тоже. Нужно для СЕО.

Мои наброски что нужно изменить:

Лого - но не сильно, быть может цветовая гамма, расположение колец.

Иконки этапов продажи, по детски выглядят, нужна уверенная рука мастера.

Тексты блоками правильно насположить, быть может рамочки, или разделения по блокам с разными цветовыми сочетаниями.

Жду ваших предложений о великие художники 21 века.