Нужен дизайнер на доработку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок221 просмотр

Приветствую!

Нужно доработать уже существующий сайт. 

Ссылка на сайт: http://195.210.46.46/plesk-site-preview/art-bull.com/195.210.46.46/ 

Все правки и работа подробно расписаны в прикрепленных файлах. 

Нужные прототипы содержатся в файле PDF.

Требуется сначала внимательно ознакомится с файлом DIZAJNER_pravki.docx

Ждем предложения!

6 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров