IT компания.15-16 страниц. https://ark-bs.mishiko23.ru/ домашняя страница. на её основе сделать макет для верстальщика. наш макет утерян. некоторые элементы заменить\ добавить. Приветствуются любые инициативы по улучшению дизайна!!! все макеты остальных страниц в прикрепленных файлах, они дают понять ...
Разработка Дизайн Главной и Внутрених пару внутрених страниц
Разработка Дизайн Главной и Внутрених пару внутрених страниц Desktop Mobile Tablet 320px / 760px / 1024px / 1680px
Заявки фрилансеров
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