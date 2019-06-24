Дизайн сайта-обменника

Понравилось работать с Даней, хорошо составленное тз, коммуникация 24/7, все что нужно для крутого и плодотворного сотрудничества, работать было очень интересно и легко :) Однозначно рекомендую Даню к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект :)