Дизайн сайта-обменника

$740
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка150 просмотров

Все подробности в брифе, скинул тебе.

6 лет назад
Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
$740
7 дней
Всё прекрасно, отлично, чудесно, замечательно, круто. Александр отличный специалист. Реализовал все самые сокровенные желания.
Понравилось работать с Даней, хорошо составленное тз, коммуникация 24/7, все что нужно для крутого и плодотворного сотрудничества, работать было очень интересно и легко :) Однозначно рекомендую Даню к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект :)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад