Переложить текущий сайт (лендинг) на послойный макет

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок255 просмотров

Здравствуйте

есть сайт https://lackybonus.com/

у него некачественная верстка, но нет макета для переверстки.

Задача следующая - данный сайт переложить на послойный макет, чтоб можно было его передать на верстку

6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

denchik1999
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$15
4 дня
Escrow
Все круто. Быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую
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Заявки фрилансеров

denchik1999
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад