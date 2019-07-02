Все подробности в брифе, скинул тебе.
Отрисовать форму для завяки.
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Поля для ввода
1 Вылет+
2 Прилет
3 Количество пассажиров +2-
4 Кнопка "Рассчитать"
В приатаченном файле пример вывода результата.
Показать 4 варианта
Две фото
-Общее изображение самолета
-Изображение салона
Название самолета
Характеристика борта
-Количество пассажиров
-Время в полете
Диапазон стоимости
от 7000 EUR. до 9000 EUR.
Выбранный исполнитель
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