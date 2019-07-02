Отрисовать форму для завяки.

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Завершен14 заявок623 просмотра

Калькулятор предварительного расчета стоимости аренды для сайта https://diamond-aero.ru/

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Две фото

-Общее изображение самолета

-Изображение салона

Название самолета

Характеристика борта

-Количество пассажиров

-Время в полете

Диапазон стоимости

от 7000 EUR. до 9000 EUR.

6 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$32
2 дня
Как обычно все на высоте! Рекомендую.
Взаимно, Алексей) Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад