Разработать логотип для веб студии

Дизайнер с большим опытом

Сайт покажем кандидатам.

Чтоб мы понимали что вы не бот, просьба ответить на след вопросы:

1) сколько лет опыта у вас в разработке логотипов.

2) пришлите ссылки на 3 сайта, для которых вы делали логотип.