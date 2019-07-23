Дизайн проекта (приватно для Рождена Тоцкойнова)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка319 просмотров

Нужно отрисовать дизайн проекта, по созданному прототипу.

6 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$2225
50 дней
Escrow
Профессиональная команда высокого уровня. Подход к работе творческий, но в то же время отлаженная работа и очень качественный результат. Заказанный дизайн сайта очень понравился! Команда Рождена достойно справился с поставленными задачами, благодаря чему мы получили современную, красивую, очень продуманную работу преисполненную интересной динамикой, а еще порадовала невероятная внимательность дизайнера Ольги к мелким деталям. Не экономьте на студентах это не стоит ваших нервов, получите только кота в мешке. Обращайтесь только к профессионалам, таким как Рожден с его командой дизайнеров и разработчиков!
Работаем уже 5 месяцев над проектом. Вовлеченность Юрия в проект поражает. Самое главное, что есть четкое понимание, что проект делается для посетителя, а не для себя самого. И это большая редкость. Если все заказчики будут подходить к своим проектам с таким пониманием и вниманием, то в сфере веба пропадут "разукрашки" и появятся много удобных, продуманных и красивых сайтов. Все кто стремится сделать действительно качественный продукт, а не просто "получить очередной проект", рекомендую к сотрудничеству с Юрием.

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад