Дизайн проекта (приватно для Рождена Тоцкойнова)

Работаем уже 5 месяцев над проектом. Вовлеченность Юрия в проект поражает. Самое главное, что есть четкое понимание, что проект делается для посетителя, а не для себя самого. И это большая редкость. Если все заказчики будут подходить к своим проектам с таким пониманием и вниманием, то в сфере веба пропадут "разукрашки" и появятся много удобных, продуманных и красивых сайтов. Все кто стремится сделать действительно качественный продукт, а не просто "получить очередной проект", рекомендую к сотрудничеству с Юрием.