Мобильное меню для Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок299 просмотров

Приветствую!

Нужно сделать мобильное меню для сайта на Joomla.

Сайт https://byket.lviv.ua/ - сейчас оно есть, но нужно переделать. 

Нужно как здесь https://comfy.ua/harkov/

Подробности и детали обговорим с исполнителем.

Joomla
6 лет назад
Meclosedname
Валерий 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров