Мобильное меню для Joomla

Приветствую!

Нужно сделать мобильное меню для сайта на Joomla.

Сайт https://byket.lviv.ua/ - сейчас оно есть, но нужно переделать.

Нужно как здесь https://comfy.ua/harkov/

Подробности и детали обговорим с исполнителем.