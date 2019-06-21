Дизайн сайта

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Закрыт32 заявки1032 просмотра

добрый день,

необходим дизайн по макету 

адаптивный

перед работай над каждой страницей, нужно будет пару минут общения (скайп) для пояснений

бюджет примерно до 15000 руб. РФ

6 лет назад
BISOLE
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$230
29 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад