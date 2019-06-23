astropilot

Евгений astropilot

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна лендинга по ювелирке
Все отлично, оперативно и в срок. Евгений выполнил все пожелания и правки которые рождались по мере доработки лендинга. Приятно работать :)
Все супер, прекрасный заказчик! Большое спасибо за сотрудничество :)
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Нужен современный , лаконичный дизайн сайта
все отлично , спасибо
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Ответный отзыв
KubaBuba
Дмитрий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Евгений сделал хороший современный и легкий дизайн, как мы хотели. Спокойно относится к правкам и замечаниям. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Ясная постановка задачи, быстрый фидбек, своевременная оплата. Было комфортно и приятно работать. Рекомендую!
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tvv_md
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$140
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Работать можно, получили требуемый результат на наш заказ.
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Ответный отзыв
Silence_shh
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$115
10 баллов
6 лет назад
Разработать дизайн целевой страницы
Евгений, быстро и качественно выполнил работу. Очень рада, что довелось поработать вместе). Рекомендую, хороший исполнитель!)
Всецело удовлетворен работой с Наталией. Четко поставленная задача, адекватные требования, своевременная оплата. Настоятельно рекомендую!
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Дизайн сайтов
11 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга