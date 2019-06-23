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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
5 лет назад
Все отлично, оперативно и в срок. Евгений выполнил все пожелания и правки которые рождались по мере доработки лендинга. Приятно работать :)
Ответный отзыв
Все супер, прекрасный заказчик! Большое спасибо за сотрудничество :)
$110
10 баллов
6 лет назад
все отлично , спасибо
$110
10 баллов
6 лет назад
Евгений сделал хороший современный и легкий дизайн, как мы хотели. Спокойно относится к правкам и замечаниям. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Ясная постановка задачи, быстрый фидбек, своевременная оплата. Было комфортно и приятно работать. Рекомендую!
$140
10 баллов
6 лет назад
Работать можно, получили требуемый результат на наш заказ.
$115
10 баллов
6 лет назад
Евгений, быстро и качественно выполнил работу. Очень рада, что довелось поработать вместе). Рекомендую, хороший исполнитель!)
Ответный отзыв
Всецело удовлетворен работой с Наталией. Четко поставленная задача, адекватные требования, своевременная оплата. Настоятельно рекомендую!
Дизайн сайтов
11 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга