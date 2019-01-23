Нужно создать интерактивный баннер на HTML5 для размещения в рекламной сети, пример функционала посмотрите по ссылке https://cdn-factory.marketjs.com/en/expert-option-playable-ad-demo/index.html - тематика гемблинг/крипта - формат responsive Сценарий предоставим
- $70Баннеры3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется веб-мастер под wordpress Необходимо собирать простые статейники на WP строго по нашему ТЗ. Если сработаемся по первому сайту, то следом будет еще с десяток подобных заказов. Для качественного выполнения задачи необходимо обладать следующими навыками: [list=1][*]Понимать файловую структуру движка ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $70
Нужно качественно и адаптивно сверстать лендиг на bootstrap в лендинге нужно сделать простенький js скрипт расчета (бегунок и изменение всего 2х значений по формуле) Исходники в фигмеHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Задача такая: 1. Нужно с определенного сайта выдернуть видеоролик 2. В ролике вмонтировать несколько текстовых блоков (максимально просто, пара слов и домен) 3. Регнуть учетку и создать канал на ютубе с определенной информацией 4. Залить этот ролик в канал 5. ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется на имеющемся api биржи трафика написать скрипт удаленного управления компаниями. + некоторые нюансы. Подробности скину в переписке в ТЗВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется с определенного интернет магазина спарсить каталог товаров в наш магазин на битриксе. Необходимо сохранить всю структуру категорий каталога. Данные товаров, которые нужно парсить: название, цена и характеристики. Товаров примерно 80к. Без прокси не выйдет, сервер блочит запросы. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать очень качественный и креативный дизайн для лендинга мобильного приложения. Выбирать исполнителя буду по портфолио и отзывам, если есть работы схожей тематики, будет плюс.Завершен4 года назад
- $300
Есть сайт доска объявлений на движке Osclass (двиг сделан на базе WP). Движок не сложный, кто работал с WP тому вообще проблем не будет с ним разобраться. Требуется доработать функционал согласно нашему ТЗ. Тз вышлю по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно добавить на сайт магазина 99 товаров. Сайт на битриксе. Добавить нужно: 1. Описания, и отформатировать их визуальным редактором. (описания я дам) 2. 1-3 фото к товару (большинство фото есть, если нету то найти в сети. Обработать их в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
Есть полностью сверстанные макеты доски объявлений. Нужно установить и настроить верстку на движок osClass Требуется сделать все грамотно, максимально используя функционал движка. Поэтому ищу специалиста, который знаком с этим движком, и в дальнейшем способен дописать функционал, которого не ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $70
Есть список из 100 товаров. Задача: 1. По названию товара находим через поиск адекватное описание 2. Делаем рерайт описания, объем от 1000 до 2000 символов. Если найдено описание будет больше, то можно рерайтить частично, но без потери смысла ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать логотип для сайта и приложения объявлений по типу юла и авито. От выбранного исполнителя хотелось бы увидеть 4 варианта, и отрисовку в кривых. ТЗ предоставлю выбранному исполнителюЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте, ищется креативный дизайнер с опытом. Задача: 1. Нарисовать современный и удобный для пользователя дизайн главной страницы для доски объявлений 2. Нарисовать мобильную версию для данной страницы. Готов предоставить: ТЗ и прототипы. По времени нужно уложиться в 3 дня.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $70
Здравствуйте, нужно: 1. По api получать определенные данные и эти данные выводить на определенной странице моего сайта на WP. В редактирование странички выводим поле настройки импорта. В этом поле задаем параметр (город), по которому идет выборка, и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен хороший и простой дизайн лендинга. Выбранному исполнителю предоставлю полностью проработанный мокап (прототип), что значительно упростит задачу. Бюджет 5000 руб. Срок сутки:) З.ы. срок реальный - знаю о чем говорюЗавершен5 лет назад
Требуется сделать качественный дизайн лендинга. Предоставляю прототип с текстами. Бюджет указан, дороже не интересует (тут в рублях не получается указать, в общем в рублях - 5000р). Ищется человек, кто рисует именно лендинги, понимает что такое триггеры, уловки, формы ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача для знающих JS Нужно доработать некоторые события, которые происходят при закрытии модального окна и/или закрытия вкладки браузера Бюджет 300р Знающему человеку работы на полчаса:)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Требуется адаптиваня верстка небольшого лендинга, желательно на bootstrap Бюджет 1500 руб. Из скриптов нужно сделать: 1. Модалку с формой (имя, телефон) 2. Проверка заполненности этих полей 3. Отправку данных с формы на мыло 4. СлайдерHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача такая: 1. Выдернуть из Ютуба видеоролик 2. Красивым дикторским голосом озвучить его (текст предоставлю) 3. Вставить перед видео небольшую графическую заставку (оформление предоставлю) 4. В конце видео наложить на видео небольшую анимацию (стрелку с текстом) Длительность ролика примерно ...Озвучивание35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Требуется сделать качественный дизайн лендинга. Предоставляю прототип с текстами. Бюджет указан, дороже не интересует (тут в рублях не получается указать, в общем в рублях - 5000р). Ищется человек, кто рисует именно лендинги, понимает что такое триггеры, уловки, формы ...Завершен8 лет назад