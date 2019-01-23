Нужно добавить на сайт магазина 99 товаров. Сайт на битриксе. Добавить нужно: 1. Описания, и отформатировать их визуальным редактором. (описания я дам) 2. 1-3 фото к товару (большинство фото есть, если нету то найти в сети. Обработать их в ...