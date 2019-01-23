KubaBuba

Дмитрий Виноградов KubaBuba

 
39 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать интерактивный баннер HTML5 (Playable Ads)

    $70

    Нужно создать интерактивный баннер на HTML5 для размещения в рекламной сети, пример функционала посмотрите по ссылке https://cdn-factory.marketjs.com/en/expert-option-playable-ad-demo/index.html - тематика гемблинг/крипта - формат responsive Сценарий предоставим

    HTML
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздание информационны сайтов на WP

    $100

    Требуется веб-мастер под wordpress Необходимо собирать простые статейники на WP строго по нашему ТЗ. Если сработаемся по первому сайту, то следом будет еще с десяток подобных заказов. Для качественного выполнения задачи необходимо обладать следующими навыками: [list=1][*]Понимать файловую структуру движка ...

    PHPWordPressHTMLCloudFlare
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать лендинг

    $70

    Нужно качественно и адаптивно сверстать лендиг на bootstrap в лендинге нужно сделать простенький js скрипт расчета (бегунок и изменение всего 2х значений по формуле) Исходники в фигме

    JavascriptBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать видео + залить на youtube

    $20

    Задача такая: 1. Нужно с определенного сайта выдернуть видеоролик 2. В ролике вмонтировать несколько текстовых блоков (максимально просто, пара слов и домен) 3. Регнуть учетку и создать канал на ютубе с определенной информацией 4. Залить этот ролик в канал 5. ...

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарсить товары с интернет-магазина

    Требуется с определенного интернет магазина спарсить каталог товаров в наш магазин на битриксе. Необходимо сохранить всю структуру категорий каталога. Данные товаров, которые нужно парсить: название, цена и характеристики.  Товаров примерно 80к. Без прокси не выйдет, сервер блочит запросы. ...

    Битрикс
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработать очень качественный и креативный дизайн для лендинга мобильного приложения.  Выбирать исполнителя буду по портфолио и отзывам, если есть работы схожей тематики, будет плюс.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать доску на движке Osclass

    $300

    Есть сайт доска объявлений на движке Osclass (двиг сделан на базе WP). Движок не сложный, кто работал с WP тому вообще проблем не будет с ним разобраться. Требуется доработать функционал согласно нашему ТЗ. Тз вышлю по ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить товары в интернет магазин

    $25

    Нужно добавить на сайт магазина 99 товаров. Сайт на битриксе. Добавить нужно: 1. Описания, и отформатировать их визуальным редактором. (описания я дам) 2. 1-3 фото к товару (большинство фото есть, если нету то найти в сети. Обработать их в ...

    БитриксPhotoshopСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поставить верстку на osClass

    $80

    Есть полностью сверстанные макеты доски объявлений. Нужно установить и настроить верстку на движок osClass Требуется сделать все грамотно, максимально используя функционал движка.  Поэтому ищу специалиста, который знаком с этим движком, и в дальнейшем способен дописать функционал, которого не ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрерайтить описания товаров

    $70

    Есть список из 100 товаров. Задача: 1. По названию товара находим через поиск адекватное описание 2. Делаем рерайт описания, объем от 1000 до 2000 символов. Если найдено описание будет больше, то можно рерайтить частично, но без потери смысла ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать логотип

    Необходимо разработать логотип для сайта и приложения объявлений по типу юла и авито. От выбранного исполнителя хотелось бы увидеть 4 варианта, и отрисовку в кривых. ТЗ предоставлю выбранному исполнителю

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы ДО

    $100

    Здравствуйте, ищется креативный дизайнер с опытом. Задача: 1. Нарисовать современный и удобный для пользователя дизайн главной страницы для доски объявлений  2. Нарисовать мобильную версию для данной страницы. Готов предоставить: ТЗ и прототипы. По времени нужно уложиться в 3 дня.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать функционал Worpress

    $70

    Здравствуйте, нужно: 1. По api получать определенные данные и эти данные выводить на определенной странице моего сайта на WP. В редактирование странички выводим поле настройки импорта. В этом поле задаем параметр (город), по которому идет выборка, и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Нужен хороший и простой дизайн лендинга. Выбранному исполнителю предоставлю полностью проработанный мокап (прототип), что значительно упростит задачу. Бюджет 5000 руб. Срок сутки:) З.ы. срок реальный - знаю о чем говорю

    Дизайн лендингаМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется сделать качественный дизайн лендинга. Предоставляю прототип с текстами. Бюджет указан, дороже не интересует (тут в рублях не получается указать, в общем в рублях - 5000р). Ищется человек, кто рисует именно лендинги, понимает что такое триггеры, уловки, формы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать модалку и еще несколько мелочей на JS

    Задача для знающих JS Нужно доработать некоторые события, которые происходят при закрытии модального окна и/или закрытия вкладки браузера Бюджет 300р Знающему человеку работы на полчаса:)

    Javascript
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    $20

    Требуется адаптиваня верстка небольшого лендинга,  желательно на bootstrap Бюджет 1500 руб. Из скриптов нужно сделать: 1. Модалку с формой (имя, телефон) 2. Проверка заполненности этих полей 3. Отправку данных с формы на мыло 4. Слайдер

    BootstrapВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Озвучить и немного доработать видеоролик

    Задача такая: 1. Выдернуть из Ютуба видеоролик 2. Красивым дикторским голосом озвучить его (текст предоставлю) 3. Вставить перед видео небольшую графическую заставку (оформление предоставлю) 4. В конце видео наложить на видео небольшую анимацию (стрелку с текстом) Длительность ролика примерно ...

    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $65

    Требуется сделать качественный дизайн лендинга. Предоставляю прототип с текстами. Бюджет указан, дороже не интересует (тут в рублях не получается указать, в общем в рублях - 5000р). Ищется человек, кто рисует именно лендинги, понимает что такое триггеры, уловки, формы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Sorokeen
Дмитрий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Cоздание информационны сайтов на WP
Максимально адекватное и продуктивное сотрудничество, которое актуально и по сей день!)
Все отлично. Работаем и дальше
Ответный отзыв
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$70
10 баллов
3 года назад
Сверстать лендинг
Спасибо Дмитрию за работу. Чётко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую )
Все отлично, работа выполнена качественно и в срок! Мелкие правки тоже вносились без проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
astropilot
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга
Прекрасный заказчик. Ясная постановка задачи, быстрый фидбек, своевременная оплата. Было комфортно и приятно работать. Рекомендую!
Евгений сделал хороший современный и легкий дизайн, как мы хотели. Спокойно относится к правкам и замечаниям. Рекомендую!
Ответный отзыв
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Добавить товары в интернет магазин
Чёткое ТЗ и мгновенная оплата. Рекомендую!
Сергей разобрался с задачей и выполнил ее на все 5 баллов:) Будем работать и дальше, рекомендую!
Ответный отзыв
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Отрерайтить описания товаров
Всё прекрасно! Отличный заказ. Мгновенная оплата. Буду рада продолжать сотрудничество. Спасибо!
Благодарим за отлично выполненную работу по очень адекватной цене. Рекомендую!
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