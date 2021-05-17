Создать интерактивный баннер HTML5 (Playable Ads)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки550 просмотров

Нужно создать интерактивный баннер на HTML5 для размещения в рекламной сети, пример функционала посмотрите по ссылке https://cdn-factory.marketjs.com/en/expert-option-playable-ad-demo/index.html

- тематика гемблинг/крипта

- формат responsive

Сценарий предоставим

HTML
4 года назад
KubaBuba
Дмитрий 
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