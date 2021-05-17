Разработка креатива для рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок1040 просмотров

Задача: разработать креатив для рекламной кампании с частными домами.

Цель: Продажа частных домов премиального сегмента.

Что нужно сделать:

1. Придумать минимум 3-и креативные идеи для концепта

2. Разработать Кey Visual – изображение (визуализацию) своих идей

Для того чтобы мы выбрали, вас в качестве исполнителя, прошу вас предложить одну идею в отклике на задачу.

Прикрепляю бриф с деталями по проекту, прошу ознакомьтесь с ним.

Мы ищем креавтищика на постоянную работу. Пригласим вас в штат, в случае хорошего и креативного выполнения работы.

4 года назад
Anastasigargai
Анастасия 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Валентин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
4 года назад
Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Татьяна
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Банеры для сайта

    Добрый день! Уважаемые профессионалы  нужно сделать для сайта банеры, на замену демо банерам. Задание в приложении

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подложка под видео

    $5

    Задача, сделать с автором видео и необходимым текстом подложку под видео, которая впишется в дизайн. Фото автора видео: https://drive.google.com/drive/folders/1OJKHFJjF6NEFj8mKv6gttRJ3MGvi3pOd?usp=sharing Надпись: "How to rank TOP 1 in Google in ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 10 баннеров на сайт

    Привет всем. Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта. Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил) Нужно взять с сайта картинки костюмов ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Креативы вк/инста

    Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шапку для ютуб

    $6

    Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Превью-картинка для видео на youtube

    $5

    Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать баннер

    добрый день! Отрисовать баннер . пример в приложение. фотографии отправлю выбранному исполнителю. размер 1180x787 сроки и стоиомсть

    Баннеры58 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать готовый баннер

    Нужно на баннере изменить логотип на мой Все выполнить таким же стилем просто изменить на мое слово файл исходник в векторе есть, eps На скрине видно, нужно заменить "playroom" на "Хеппі Ленд" ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    4 года назад