Разработка креатива для рекламной кампании

Задача: разработать креатив для рекламной кампании с частными домами.

Цель: Продажа частных домов премиального сегмента.

Что нужно сделать:

1. Придумать минимум 3-и креативные идеи для концепта

2. Разработать Кey Visual – изображение (визуализацию) своих идей

Для того чтобы мы выбрали, вас в качестве исполнителя, прошу вас предложить одну идею в отклике на задачу.

Прикрепляю бриф с деталями по проекту, прошу ознакомьтесь с ним.

Мы ищем креавтищика на постоянную работу. Пригласим вас в штат, в случае хорошего и креативного выполнения работы.