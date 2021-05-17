Банеры для сайта

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Завершен11 заявок352 просмотра

Добрый день! Уважаемые профессионалы  нужно сделать для сайта банеры, на замену демо банерам.

Задание в приложении

4 года назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Отлично! Всем доволен
Четкое ТЗ и моментальная оплата! всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Виталий
 
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4 года назад
Андрей
 
30 лет
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Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Валерия
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
4 года назад
Андрей
 
43 года
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Артем
 
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Валерия
 
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9 месяцев назад
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4 года назад
Formart
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