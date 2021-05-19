10 баннеров на сайт

Привет всем.

Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта.

Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki

А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил)

Нужно взять с сайта картинки костюмов в соответствующей категории, убрать бэкграунд и сделать баннер.

Сейчас он один по всему сайту, а надо чтобы на каждой категории были на баннере подходящие костюмы.

Всего 10 шт разных.

Напишите срок и цену пожалуйста.