10 баннеров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен31 заявка628 просмотров

Привет всем.

Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта.

Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki

А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил)

Нужно взять с сайта картинки костюмов в соответствующей категории, убрать бэкграунд и сделать баннер.

Сейчас он один по всему сайту, а надо чтобы на каждой категории были на баннере подходящие костюмы.

Всего 10 шт разных.

Напишите срок и цену пожалуйста.

4 года назад
divoweb
Денис 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Upuppeteer
Денис 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$18
1 день
Escrow
Я обратился к Денису чтобы сделать баннеры на сайт. Он сделал за 1 день шикарные баннеры. Лучше чем я ожидал. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество прошло отлично. Заказчик четко знает как поставить задачу и какой результат хочет получить. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ирина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Игорь
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 отзывов
4 года назад
Галина
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
62 отзыва
4 года назад
Вероника
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данила
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Upuppeteer
Денис 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
#1
Баннеры
Валентин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виталий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
335 отзывов(-1)
4 года назад
Павел
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Константин
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
610 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Андрей
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
151 отзыв
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Николай
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Баястан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Креативы вк/инста

    Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шапку для ютуб

    $6

    Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Превью-картинка для видео на youtube

    $5

    Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать баннер

    добрый день! Отрисовать баннер . пример в приложение. фотографии отправлю выбранному исполнителю. размер 1180x787 сроки и стоиомсть

    Баннеры58 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать готовый баннер

    Нужно на баннере изменить логотип на мой Все выполнить таким же стилем просто изменить на мое слово файл исходник в векторе есть, eps На скрине видно, нужно заменить "playroom" на "Хеппі Ленд" ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Нарисовать картинки для слайдера, для баннера и для для каталога (web). В совокупности нужно  7 картинок.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для Facebook и YouTube

    Необходима шапка/баннер/обложка для Facebook и YoTube в правильных пропорациях, готовых для размещения. По итогу должно получиться 2 готовых одинаковых файла, но разных размеров. Один - обложка для Facebook, второй - обложка для YouTube. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен дизайнер одежды

    нам необходим дизайнер одежды одеть гоночный турнир и футбольную команду турнир - международный, хорошая заявка о себе цвета - корпоративные, нашей компании

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    4 года назад