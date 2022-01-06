Дизайнер WEB/полиграфия
Всем добрый день! Меня зовут Константин, я дизайнер из Минска. Буду очень рад помочь Вам с реализацией ваших задумок и задач связанных с дизайном. Я работаю как с WEB-ом (одностраничные макеты либо полноценные сайты), так и с полиграфией (разработка макетов печатной продукции, подготовка к печати по всем необходимым требованиям) Пишите, обсудим Ваш проект и быстро реализуем его!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта по продаже запчастей64 просмотра
- Дизайн проект музыкального мероприятия99 просмотров
- Rainbow Six Siege - unofficial concept design76 просмотров
- Логотипы81 просмотр