Статический баннер для рекламы в Facebook

$8
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Закрыт32 заявки551 просмотр

Необходимо сделать баннер для рекламы в социальных сетях.

Размеры: 2000x1020px, 1140x582px, 1000x510px

Подробности в личной переписке.

Оплата по ЯД.

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