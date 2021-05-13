Нужно отрисовать 2 типа промо-баннеров для 3ех гэмблинг проектов (моб и десктоп версию, в общем получается 12 баннеров - 6 основных и 6 моб версий): 1. Приветственный (Welcome) баннер - используется для ...
Статический баннер для рекламы в Facebook
Необходимо сделать баннер для рекламы в социальных сетях.
Размеры: 2000x1020px, 1140x582px, 1000x510px
Подробности в личной переписке.
Оплата по ЯД.
Заявки фрилансеров
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