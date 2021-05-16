Шапку для ютуб

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок656 просмотров

Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.

4 года назад
T1MuR
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Выбранный исполнитель

MaximCorfu
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$6
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Все выполнил в срок и качественно подошел к делу
Отличный заказчик, оплата вовремя — рекомендую к сотрудничеству!

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