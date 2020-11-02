paningrid

Инга paningrid

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
web-designer, ui/ux, tilda
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

piro_std
Тимур 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
2 балла
4 года назад
Рескин браузера Native iOS
iOS
Взялся за работу и пропал, получив исходники
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
Найти в интернете информацию на итальянском языке
Всё отлично, спасибо!
Отличный заказчик, всё хорошо. Определено рекомендую!
Ответный отзыв
a_ibragimov
Артём 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Нарисовать иконки
Инга отличный исполнитель! Все было сделано срок! Спасибо большое!
С Артёмом приятно было работать: задача была поставлена четко, оплата в срок. Определенно рекомендую!
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#70
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2695