Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$200
2 балла
4 года назад
iOS
Взялся за работу и пропал, получив исходники
$1
10 баллов
4 года назад
Всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё хорошо. Определено рекомендую!
$14
10 баллов
4 года назад
Инга отличный исполнитель! Все было сделано срок! Спасибо большое!
Ответный отзыв
С Артёмом приятно было работать: задача была поставлена четко, оплата в срок. Определенно рекомендую!
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#70
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2695