Дизайнер, Видео Обработка.
Имею Опыт в работе с PhotoShop, After Effects, Premiere Pro, Sony Vegas Pro.
В прошлом занимался оформлением Каналов на YouTube, Монтажом Видео.
Креативное Мышление позволяет мне реализовать ваши идеи в реальность.
У меня можно заказать:
1) Оформление Youtube канала
2) Оформление Kwork Аккаунта
3) Разработку Логотипа (Как с нуля, так и доработку по вашим заготовкам)
4) Монтаж видео (Продолжительность видео от 2 до 50 минут)
5) Создание Интро/Аутро
6) Обработку Фото (цветокоррекция,ретушь)
7) Удаление Водных Знаков (Практически Любая Сложность)
8) Выделение объекта из фото (Любая сложность)
9) ГОТОВЫЙ ПАК, для работы с photoshop (Нужная вещь, которая собиралась на протяжении 2 лет. Набор различных Стилей, Кистей, Фонов, Текстур и т.д)