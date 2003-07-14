Дизайнер, Видео Обработка.

Имею Опыт в работе с PhotoShop, After Effects, Premiere Pro, Sony Vegas Pro.

В прошлом занимался оформлением Каналов на YouTube, Монтажом Видео.

Креативное Мышление позволяет мне реализовать ваши идеи в реальность.

У меня можно заказать:

1) Оформление Youtube канала

2) Оформление Kwork Аккаунта

3) Разработку Логотипа (Как с нуля, так и доработку по вашим заготовкам)

4) Монтаж видео (Продолжительность видео от 2 до 50 минут)

5) Создание Интро/Аутро

6) Обработку Фото (цветокоррекция,ретушь)

7) Удаление Водных Знаков (Практически Любая Сложность)

8) Выделение объекта из фото (Любая сложность)

9) ГОТОВЫЙ ПАК, для работы с photoshop (Нужная вещь, которая собиралась на протяжении 2 лет. Набор различных Стилей, Кистей, Фонов, Текстур и т.д)