Email: [email protected]
Telegram: @DimasikNyanNyan
Здравствуйте. Я Дима.
Имею опыт работы ~10 лет в сфере дизайна и анимации и больше 2 с половиной года занимаюсь UX/UI Мобильных приложений, десктопных
приложений и веб-сайтов
----
С 2009 года, с лет 14 работал фрилансером в качестве баннермейкера и веб-дизайнера, создавая анимацию в
Adobe Photoshop/Adobe Animate(Flash)/Adobe AE/Google Web Designer/HTML5
За этот промежуток времени фрилансинга я заработал >90 положительных отзывов от клиентов
Работы по веб-дизайну и анимации можно посмотреть здесь (работы выложены не все):
https://www.fl.ru/users/dimaaaaa/portfolio/
А с 2018 года занялся UI/UX Дизайном приложений.
В основном я разрабатывал дизайн и логику для работы между телефоном и
"умными беспроводными оборудованиями", которые работали через блютуз, в
основном имеющие отношения на музыкальную тему, но так же были и простые
IOT продукции, такие как "беспроводные светильники".
Но так же были и простые UI/UX кейсы для моб. приложений, такие как "соц. сеть для музыкантов".
Работаю с помощью Figma, а так же использую/использовал Zeplin, Avocode,
Principle, Invision, Flinto, Методы CJM, User/Data Flow, Lottie
анимацию, Моушн дизайн, Векторная графику и анимацию, Навигационные
карты, прототипирование.
Свои ссылки на работы по UX/UI присылаю по просьбе.
- Фруктовый Сад | FLASH / HTML543 просмотра
- Luxe24 Combard | HTML5,GIF41 просмотр
- Airbnb | JPG36 просмотров
- WELTRADE | HTML542 просмотра