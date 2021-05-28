2D-Анимация, Веб-дизайн, Баннеры, UI/UX, Motion Design

Email: [email protected]

Telegram: @DimasikNyanNyan

Здравствуйте. Я Дима.

Имею опыт работы ~10 лет в сфере дизайна и анимации и больше 2 с половиной года занимаюсь UX/UI Мобильных приложений, десктопных

приложений и веб-сайтов

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С 2009 года, с лет 14 работал фрилансером в качестве баннермейкера и веб-дизайнера, создавая анимацию в

Adobe Photoshop/Adobe Animate(Flash)/Adobe AE/Google Web Designer/HTML5

За этот промежуток времени фрилансинга я заработал >90 положительных отзывов от клиентов

Работы по веб-дизайну и анимации можно посмотреть здесь (работы выложены не все):

https://www.fl.ru/users/dimaaaaa/portfolio/

https://dribbble.com/dimaaaaa

А с 2018 года занялся UI/UX Дизайном приложений.

В основном я разрабатывал дизайн и логику для работы между телефоном и

"умными беспроводными оборудованиями", которые работали через блютуз, в

основном имеющие отношения на музыкальную тему, но так же были и простые

IOT продукции, такие как "беспроводные светильники".

Но так же были и простые UI/UX кейсы для моб. приложений, такие как "соц. сеть для музыкантов".

Работаю с помощью Figma, а так же использую/использовал Zeplin, Avocode,

Principle, Invision, Flinto, Методы CJM, User/Data Flow, Lottie

анимацию, Моушн дизайн, Векторная графику и анимацию, Навигационные

карты, прототипирование.

Свои ссылки на работы по UX/UI присылаю по просьбе.