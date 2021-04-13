Привет. Меня зовут Лера и я люблю дизайн ✌️
А дизайн любит меня 李
Получаю удовольствие от профессии и каждого успешного проекта. Для меня важно чтоб заказчик был доволен и возвращался для последующего сотрудничества.🎯 Посвящаю время профессиональному развитию, читаю профильную литературу, участвую в семинарах. Постоянно повышаю квалификацию, имею гибкий подход к решению задач. Я слежу за трендами и работаю в Figma, но без проблем могу выполнить работу в Photoshop.
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Вы получите
современный, продуманный дизайн
обдуманный подход
качество в установленные сроки
внимание к деталям
грамотную работу с текстом
⚡ правки бесплатно
⚡ возврат аванса___________________________________________
Я творю
Баннеры, флаера, визитки
Одностраничные сайты (Лендинги)
Интернет магазины
Корпоративные сайты
Прототипы
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Сроки
✔️ Лендинг или главная страница - от 5 до 7 дней
✔️ Внутренние страницы - 1-2шт в день
✔️ Адаптивы лендинга или главной - 2 дня
✔️ Адаптивы внутренних - по 1 дню на каждую
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Контакты
Инстаграм - @v.r._design
Телеграм - @valerevenko
Эл.почта - [email protected]
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Я беру предоплату 20% от стоимости проекта и передаю исходники только после полной оплаты.
Возвращаю аванс в полном объёме, если после всех правок результат не устроил.
Люблю правки и делаю бесплатно в любом количестве (важно отличать правки и нового тз)
Работаю каждый день, а иногда и ночь)) Давайте создадим дизайн вашей мечты?
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