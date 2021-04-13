Уникальный, удобный, современный и креативный дизайн с учётом всех ваших пожеланий.🎯

Привет. Меня зовут Лера и я люблю дизайн ✌️

А дизайн любит меня 李

Получаю удовольствие от профессии и каждого успешного проекта. Для меня важно чтоб заказчик был доволен и возвращался для последующего сотрудничества.🎯 Посвящаю время профессиональному развитию, читаю профильную литературу, участвую в семинарах. Постоянно повышаю квалификацию, имею гибкий подход к решению задач. Я слежу за трендами и работаю в Figma, но без проблем могу выполнить работу в Photoshop.

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Вы получите

 современный, продуманный дизайн

 обдуманный подход

 качество в установленные сроки

 внимание к деталям

 грамотную работу с текстом

⚡ правки бесплатно

⚡ возврат аванса

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Я творю

 Баннеры, флаера, визитки

 Одностраничные сайты (Лендинги)

 Интернет магазины

 Корпоративные сайты

 Прототипы

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Сроки

✔️ Лендинг или главная страница - от 5 до 7 дней

✔️ Внутренние страницы - 1-2шт в день

✔️ Адаптивы лендинга или главной - 2 дня

✔️ Адаптивы внутренних - по 1 дню на каждую

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Контакты

 Инстаграм - @v.r._design

 Телеграм - @valerevenko

 Эл.почта - [email protected]

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 Я беру предоплату 20% от стоимости проекта и передаю исходники только после полной оплаты.

Возвращаю аванс в полном объёме, если после всех правок результат не устроил.

Люблю правки и делаю бесплатно в любом количестве (важно отличать правки и нового тз)

Работаю каждый день, а иногда и ночь)) Давайте создадим дизайн вашей мечты? 