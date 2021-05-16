Создание баннеров для Social media и GDN

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок709 просмотров

требуется создать два комплекта баннеров с самыми популярными размерами для GDN и Social

4 года назад
woolestonia
Гарри Куло 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Тимур
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Баннеры
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Валентин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Павел
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
66 отзывов
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • 10 баннеров на сайт

    Привет всем. Нужно сделать 10 разных баннеров на 10 разделов сайта. Например есть категория "голубые костюмы" https://provokatorspb.ru/troiki А наверху страницы баннер (я его во вложении прикрепил) Нужно взять с сайта картинки костюмов ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Креативы вк/инста

    Высококачественный креатив для сторис в инстаграмм/вк. Так же креатив для поста вк/инста. Суть: Акция 3 пиццы за 899 рублей. Ветчина и грибы! Маргарита! Пеперони!

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Шапку для ютуб

    $6

    Нужно создать шапку для Ютуба. Это версии для TV компьютеров планшетов и мобильных. Скину исходник лого исполнителю. В дальнейшем возможно предложение для разработки полного бренда.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Превью-картинка для видео на youtube

    $5

    Добрый день! Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео: канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI потом пропал... Стиль меня устраивает. У меня есть ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать баннер

    добрый день! Отрисовать баннер . пример в приложение. фотографии отправлю выбранному исполнителю. размер 1180x787 сроки и стоиомсть

    Баннеры58 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать готовый баннер

    Нужно на баннере изменить логотип на мой Все выполнить таким же стилем просто изменить на мое слово файл исходник в векторе есть, eps На скрине видно, нужно заменить "playroom" на "Хеппі Ленд" ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать баннеры

    Нарисовать картинки для слайдера, для баннера и для для каталога (web). В совокупности нужно  7 картинок.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для Facebook и YouTube

    Необходима шапка/баннер/обложка для Facebook и YoTube в правильных пропорациях, готовых для размещения. По итогу должно получиться 2 готовых одинаковых файла, но разных размеров. Один - обложка для Facebook, второй - обложка для YouTube. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад