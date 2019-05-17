Work_home

Ольга Work_home

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Наполнение сайтов (Wordpress, Joomla), сбор фото, Link-building
WordPressJoomlaСайт на Joomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
ТОП-20
Транскрибация
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Отзывы заказчиков
fergin
Виктор 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
$30
10 баллов
4 года назад
Собрать 200 фотографий вида До и После
Все сделано в срок.
Быстрая оплата, интересное ТЗ. Благодарю!
Ответный отзыв
abdikadyr
34 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Описание категории
Отличная работа! Рекомендую!
Всё прекрасно! Благодарю, за интересный проект.
Ответный отзыв
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
9 баллов
5 лет назад
Нужны услуги копирайтера с тех. образованием
Все сделано согласно техническому заданию. Претензий к качеству нет. На исполнителя можно положиться. Спасибо Ольга за качественную работу.
Всё прекрасно! Четкое ТЗ, мгновенная оплата, интересная тема. Буду рада сотрудничать!
Ответный отзыв
frola
57 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Проставить ссылки на сайтах и форумах
Прекрасный исполнитель
Интересное задание, мгновенная оплата, всё чудесно! Рекомендую!
Ответный отзыв
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Расшифровка аудиозаписи интервью
Сотрудничество оставило приятное впечатление, работа была выполнена раньше дедлайна, присоединяюсь ко всем предыдущим положительным отзывам )
Всё отлично! Задание интересное и совсем не сложное. По оплате всё прозрачно, никаких проволочек. Заказчик, которому можно доверять. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
6 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#106
Транскрибация
2 отзыва
$3/час
от $10от 1 дня
#13
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
#216
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#191