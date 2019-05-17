Наполнение сайтов (Wordpress, Joomla), сбор фото, Link-building
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
ТОП-20— Транскрибация
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Все сделано в срок.
Ответный отзыв
Быстрая оплата, интересное ТЗ. Благодарю!
$30
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё прекрасно! Благодарю, за интересный проект.
$150
9 баллов
5 лет назад
Все сделано согласно техническому заданию. Претензий к качеству нет. На исполнителя можно положиться. Спасибо Ольга за качественную работу.
Ответный отзыв
Всё прекрасно! Четкое ТЗ, мгновенная оплата, интересная тема. Буду рада сотрудничать!
$50
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель
Ответный отзыв
Интересное задание, мгновенная оплата, всё чудесно! Рекомендую!
$8
10 баллов
5 лет назад
Сотрудничество оставило приятное впечатление, работа была выполнена раньше дедлайна, присоединяюсь ко всем предыдущим положительным отзывам )
Ответный отзыв
Всё отлично! Задание интересное и совсем не сложное. По оплате всё прозрачно, никаких проволочек. Заказчик, которому можно доверять. Рекомендую!
Наполнение сайтов
6 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#106
Транскрибация
2 отзыва
$3/час
от $10от 1 дня
#13
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
#216
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#191