Описание категории

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок249 просмотров

Нужно написать описание категории. Сайт bookclub.kz 

  • Художественная литература  
  • Детские книги  
  • Психология
  •  Бизнес
  •  Интернет
  •  Биографии. Мемуары.  
  • Графическая литература
  •  Казахстан  
  • Здоровье. Мать и дитя  
  • Эзотерика
  •  Иностранные языки
  •  История
  •  Кулинария
  •  Хобби  
  • Философия. Религия  
  • Научно-популярные книги  
  • Дизайн. Мода.  
  • Культура и искусство  
  • Путешествия.
  • Спорт
  •  Учебная литература
  •  Энциклопедии. Справочники.
1000 знаков. на каждое описание. Обязательно должны присутствовать ключевые слова: купить книгу в Алматы, интернет-магазин книг, заказать книгу, доставка книг. 
6 лет назад
abdikadyr
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
10 дней
Escrow
Отличная работа! Рекомендую!
Всё прекрасно! Благодарю, за интересный проект.

Заявки фрилансеров

Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад