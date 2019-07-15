Создание сайта на OpenCart 3.0, дизайн вёрстка и адаптация

Дизайн

Нужен макеты ИМ:

1) Мобильной версии

2) Версии для планшетов

3) Десктопной версии и шире

Нужны дизайны 10 страниц:

1) Главная страница

2) Страница категорий

3) Страница карточки товара

4) Страница Корзины

5) Страница форм

6) Страница избранных товаров / сравнений

7) Страницы статей и новостей (однотипные)

8) Страница акций

9) Страница контактов

10) Однотипные страницы ЛК

Вёрстка

- Сделать адаптивную вёрстку по уже готовым макетам PSD (будет три вида макета, десктоп, планшет и мобильная версия).

- Адаптировать вёрстку под OpenCart 3.0

- Вёрстка попап окон, дополнительных примочек и т.д. (обсуждается отдельно)

Функционал

1) Определение города по гео данных, если город не определился, то спросить «В каком городе находитесь»

2) Отображение магазинов в пределах города, т.е. если выбран Сыктывкар, то показывать остатки и цены только этим магазинам.

3) У каждого магазина возможно две цены, опт и розница. (Данные по складам и магазинам будут загружаться в OpenCart 3.0 через обработку 1с7.7).

4) Будут остатки только по 14 складам и 7 городам,если город другой, то показывать цену СШФ (остаток и цены товара по определённому складу). Многоскладовость будет реализована через модуль «Мультисклад» (http://1c-mart.ru/products/modul-multisklad-dlya-opencart). А выгрузка остатков и цен в OpenCartчерез обработку «Выгрузка в OpenCart3.0 из 1с 7.7» (http://1c-mart.ru/products/vygruzka-v-opencart-3h-iz-1s-77)

5) Вывод фильтров по категориям, эти фильтры будут выгружаться так же из 1С

6) Упрощённая регистрация и оформление заказа. (Возможно реализовать через модуль упрощённой регистрации «Simple».Детально по этапом оформления заказа будет в таблице-схеме.

7) Надо чтобы после оформления заказа и выбора компании формировался счёт на оплату, и там будет статусы заказа (на проверке, ждёт оплаты и оплачен). Детально по работе

со счетами будет обсуждаться отдельно после назначения исполнителя).

8) Прикрутить модули онлайн оплаты (Возможность оплаты по 54ФЗ): Оплата картой (Visa, MasterCart, Maestro), Сбербанк Онлайн, Яндекс Деньги, Web Money

9) Прикрутить модуль автоматического расчёта стоимости доставки ( ПЭК, Деловые Линии, Почта России)

10) Надо сделать, чтобы можно было прикрепить видео к товару через административную панель.

11) У каждой категории будет своя картинка и у каждого фильтра по категориям будет тоже своя картинка, надо сделать чтобы можно было их менять через админ панель. Может прикрутить модуль «Горизонтальное

мега-меню»

12) Настроить выгрузку в OpenCart из 1с 7.7 (только на стороне OpenCart 3.0, на стороне 1с7.7 не надо, есть свой программист, но надо будет с ним взаимодействовать. Из 1с в OpenCart будут выгружаться много данных, готовьтесь, что будут небольшие доработки в процессе внедрения.

13) Из OpenCart 3.0 в Битрикс24 будут выгружаться данные по остаткам и ценам (14 складов по две цены, опт и розница). Всё это будет реализовано через

модуль интеграции (https://api-pro.ru/modules/module-opencart-bitrix24)

14) Создание выгрузки из OpenCart в агрегаторы Яндекс Маркет иБеру. (Подключить и настроить модуль)

15) Выгрузка информации по бонусной системе у каждого пользователя, в лк пользователь будет добавлять штрихкод карты и там будет отображаться количество бонусов на данный момент.

Во время реализации проекта возможны правки, но это уже за дополнительную плату.

Надо указать примерную (близкую к точной) стоимость за проект и в какие примерные сроки готовы реализовать. Нужен именно один человек (или 2 человека, дизайнер + программист (по совместительству

верстальщик), не компания, т. к. бюджет ограничен.