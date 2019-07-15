Создание сайта на OpenCart 3.0, дизайн вёрстка и адаптация

$900
  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок189 просмотров

Дизайн

Нужен макеты ИМ: 

1) Мобильной версии 

2) Версии для планшетов 

3) Десктопной версии и шире 

Нужны дизайны 10 страниц: 

1) Главная страница 

2) Страница категорий 

3) Страница карточки товара 

4) Страница Корзины 

5) Страница форм 

6) Страница избранных товаров / сравнений 

7) Страницы статей и новостей (однотипные)

8) Страница акций 

9) Страница контактов 

10) Однотипные страницы ЛК 

Вёрстка

- Сделать адаптивную вёрстку по уже готовым макетам PSD (будет три вида макета, десктоп, планшет и мобильная версия). 

- Адаптировать вёрстку под OpenCart 3.0

- Вёрстка попап окон, дополнительных примочек и т.д. (обсуждается отдельно)

Функционал

1)     Определение города по гео данных, если город не определился, то спросить «В каком городе находитесь»

2)     Отображение магазинов в пределах города, т.е. если выбран Сыктывкар, то показывать остатки и цены только этим магазинам.

3)     У каждого магазина возможно две цены, опт и розница. (Данные по складам и магазинам будут загружаться в OpenCart 3.0 через обработку 1с7.7).

4)     Будут остатки только по 14 складам и 7 городам,если город другой, то показывать цену СШФ (остаток и цены товара по определённому складу). Многоскладовость будет реализована через модуль  «Мультисклад» (http://1c-mart.ru/products/modul-multisklad-dlya-opencart). А выгрузка остатков и цен в OpenCartчерез обработку «Выгрузка в OpenCart3.0 из 1с 7.7» (http://1c-mart.ru/products/vygruzka-v-opencart-3h-iz-1s-77)

5)     Вывод фильтров по категориям, эти фильтры будут выгружаться так же из 1С

6)     Упрощённая регистрация и оформление заказа. (Возможно реализовать через модуль упрощённой регистрации «Simple».Детально по этапом оформления заказа будет в таблице-схеме.

7)     Надо чтобы после оформления заказа и выбора  компании формировался счёт на оплату, и там будет статусы заказа (на проверке, ждёт оплаты и оплачен). Детально по работе

со счетами будет обсуждаться отдельно после назначения исполнителя).

8)     Прикрутить модули онлайн оплаты (Возможность оплаты по 54ФЗ):  Оплата картой (Visa, MasterCart, Maestro), Сбербанк Онлайн, Яндекс Деньги, Web Money

9)     Прикрутить модуль автоматического расчёта стоимости доставки ( ПЭК, Деловые Линии, Почта России)

10)  Надо сделать, чтобы можно было прикрепить видео к товару через административную панель.

11)  У каждой категории будет своя картинка и у каждого фильтра по категориям будет тоже своя картинка, надо сделать чтобы можно было их менять через админ панель. Может прикрутить модуль «Горизонтальное

мега-меню»

12)  Настроить выгрузку в OpenCart из 1с 7.7 (только на стороне OpenCart 3.0, на стороне 1с7.7 не надо, есть свой программист, но надо будет с ним взаимодействовать. Из 1с в OpenCart будут выгружаться много данных, готовьтесь, что будут небольшие доработки в процессе внедрения.

13)  Из OpenCart 3.0 в Битрикс24 будут выгружаться данные по остаткам и ценам (14 складов по две цены, опт и розница). Всё это будет реализовано через

модуль интеграции (https://api-pro.ru/modules/module-opencart-bitrix24)

14)  Создание выгрузки из OpenCart в агрегаторы Яндекс Маркет иБеру. (Подключить и настроить модуль)

15)  Выгрузка информации по бонусной системе у каждого пользователя, в лк  пользователь будет добавлять штрихкод карты и там будет отображаться  количество бонусов на данный момент.

Во время реализации проекта возможны правки, но это уже за дополнительную плату.  

Надо указать примерную (близкую к точной) стоимость за проект и в какие примерные сроки готовы реализовать. Нужен именно один человек (или 2 человека, дизайнер + программист (по совместительству

верстальщик), не компания, т. к. бюджет ограничен.

Opencart
6 лет назад
Arsenal99
Ильнар 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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