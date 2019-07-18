Настроить меню каталога на сайте (Битрикс)

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Завершен3 заявки518 просмотров

Сайт parkett.tmweb.ru

Нужно все менюшки привести в порядок

6 лет назад
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу!
Один из лучших заказчиков которые мне поподались, вежливый и всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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