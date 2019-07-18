Добрый день, наш сайт: demet.com.ua От хостниг-провайдера пришло сообщение: "Мы зафиксировали, подозрительную почтовую активность на Вашем сервере. Скорее всего, боты воспользовались незащищёнными формами обратной связи на Вашем сайте ...
Настроить меню каталога на сайте (Битрикс)
Сайт parkett.tmweb.ru
Нужно все менюшки привести в порядок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ, что хотим видеть на сайте: Цены на сайте онлайн (в наличии) 1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам) 2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходима доработка сайта на OcStore 2.3 с нестандартным шаблоном (пример: http://persona.oc-mod.ru). Задачи: 1. На сайте имеется фильтр аналогичный этому http://persona.oc-mod.ru/volosi/uhod_za_volosami/shampuni/ Фильтрация осуществляется по стоимости и по дополнительным атрибутам товаров (отдельные свойства). Например: ...Закрыт6 лет назад
- $20
Есть программа складского учета Инфопредприятие, на нее нет плагинов И так далее для Wordpress. Задача раз в 2-3 дня выгружать из нее остатки и заливать на сайт. Есть идея делать это через МойСклад. ...Закрыт6 лет назад
Необходимо содать сайт интернет-магазина для продажи видеокурсов и треннингов, а так же его раскрутка и продвижение.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать он-лайн кинотеатр, где -каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео. -у клиента сохраняется история покупок -есть поиск по тегам -видео защищено ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать интеграцию OpenCart с 1С, чтобы на сайт выгружались товары, характеристики, описания, цены, изображения, остатки. В общем стандартный набор, если есть готовые модули то можно с помощью них. OpenCart Version ...Закрыт6 лет назад
Необходимо разработать минимально работающую версию магазина. Основа магазина стандартная - имеем однотипный товар (для примера "кубики") и его данные: фото, цена, кол-во, категория, описание и возможность редактирования этих полей. Вся особенность при покупке, это похоже ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка под ключ шаблона магазина на OpenCart задание в приложение Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен хороший программист ,сколько стоит ,в каких сроках будет сделан проект, хотелось бы больше узнать об маркетплейсе. Пишите , жду заявок.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад