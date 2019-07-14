Требуется разработчик с навыками дизайнера, либо связка разраб + дизайнер, либо недорогая веб-студия. Доработать сайт http://zavodsibir.ru (CMS - HostCMS) На сайте есть основные разделы: Входные двери http://zavodsibir.ru/catalog/vhodnye-dveri-siberia/ Межкомнатные ...
Создание сайта ,+ мобильного приложения в примере (Lamoda)
Нужен хороший программист ,сколько стоит ,в каких сроках будет сделан проект, хотелось бы больше узнать об маркетплейсе. Пишите , жду заявок.
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