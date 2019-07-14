Создание сайта ,+ мобильного приложения в примере (Lamoda)

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Закрыт9 заявок179 просмотров

Нужен хороший программист ,сколько стоит ,в каких сроках будет сделан проект, хотелось бы больше узнать об маркетплейсе. Пишите , жду заявок.

6 лет назад
1thsummer
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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