Обновить joomla 2.5

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Завершен10 заявок242 просмотра

Обновить сайт Joomla 2.5 + Joomshopping 3.20 до последней версии.

Joomla
6 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Очень приятно работать с Борисом! Работа сделана супер-быстро, исполнитель всегда на связи, все пожелания выполнил мгновенно. Спасибо за Ваш профессионализм и чувство юмора!))
Работа удалась! Коммуникация с заказчиком по задачам проекта великолепная, минимум доработок при сдаче, с оплатой проблем нет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад