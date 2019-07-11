Перенести интернет-магазин на MODX

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Закрыт4 заявки291 просмотр

Магазин работает на MODX+Shopkeeper Надо портировать его на MODX+minishop2 Соответственно, перенести все товары, картинки и цены. Товары имеют три цены в зависимости от количества. Укажите ваши примеры работ.  Цена договорная.

MODX
6 лет назад
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров