Сделать подборку торговых площадок (интернет-магазинов) в Instagram

Необходимо сделать подборку 50-60 интернет магазинов в инстаграме, т.е. чтобы аккаунт был активный и рабочий.

Локация - Москва и Санке-Петербург. Обязательно - НОМЕР ТЕЛЕФОНА для контакта (можно узнавать прямо в профиле инстаграм).

Нужно найти магазины в Москве или Питере, которым можно оптом продать сумки ручной работы (сумки привезены из Бали, в наличии в Москве, прикрепила несколько фото наших сумок для общего представления стилистики). Это могут быть, например, магазин сумок, магазин одежды и сумок, магазин аксессуаров, магазин обуви и сумок, магазин одежды для беременных, магазин одежды, магазин эксклюзивных вещей ручной работы и т.д.

Форма отчета - табличка эксель (сдавать ссылкой на гуглдок), которая содержит следующие столбцы:

А - ник магазина в Instagram

B - ссылка на магазин в Instagram

C - товар магазина (чем торгуют)

D - № телефона!!! - обязательное поле, чтобы мы могли потом связаться с ними

E - город (Москва или Питер)

Также, если номер добывался, например, через диррект, то можно прикрепить скриншот сообщения, чтобы было понятно, что номер реальный, а не выдуманный, лишь бы заполнить табличку.

Оплата - 300 рублей (предлагайте свою цену)

Сроки - 2-3 дня

Ребят, жду Ваших предложений! Спасибо!