Добрый день! Нужны правки для ИМ на prestashop Так же требуется ускорение работы сайта. Настройка CDN Настройка второго ИМ и платежных средств. Оплата поэтапно. Пишите скайп для связи.
Сделать подборку торговых площадок (интернет-магазинов) в Instagram
Необходимо сделать подборку 50-60 интернет магазинов в инстаграме, т.е. чтобы аккаунт был активный и рабочий.
Локация - Москва и Санке-Петербург. Обязательно - НОМЕР ТЕЛЕФОНА для контакта (можно узнавать прямо в профиле инстаграм).
Нужно найти магазины в Москве или Питере, которым можно оптом продать сумки ручной работы (сумки привезены из Бали, в наличии в Москве, прикрепила несколько фото наших сумок для общего представления стилистики). Это могут быть, например, магазин сумок, магазин одежды и сумок, магазин аксессуаров, магазин обуви и сумок, магазин одежды для беременных, магазин одежды, магазин эксклюзивных вещей ручной работы и т.д.
Форма отчета - табличка эксель (сдавать ссылкой на гуглдок), которая содержит следующие столбцы:
А - ник магазина в Instagram
B - ссылка на магазин в Instagram
C - товар магазина (чем торгуют)
D - № телефона!!! - обязательное поле, чтобы мы могли потом связаться с ними
E - город (Москва или Питер)
Также, если номер добывался, например, через диррект, то можно прикрепить скриншот сообщения, чтобы было понятно, что номер реальный, а не выдуманный, лишь бы заполнить табличку.
Оплата - 300 рублей (предлагайте свою цену)
Сроки - 2-3 дня
Ребят, жду Ваших предложений! Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно натянуть верстку на OpenCart 2 и настроить модули. ТЗ скину в ЛС. Присылайте сделанные примеры на Opencart и ориентировочную стоимость работы. Оплата по факту выполнения, либо по этапам (Вебмани/Яндекс.Деньги/Сбербанк).Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт каталог на Opencart. Можно из шаблона это не критично. Дизайн есть.Интернет-магазины15 заявокЗакрыт6 лет назад
Вордпресс CMS Нужно установить либо виджет https://www.cdek.ru/clients/widget.html либо любую интерактивную карту с пунктами выдачи. Пожалуйста указывайте сумму и сроки данной работы. СпасибоИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Нужно посадить сайт на UMI CMS Вот список страниц: - http://butterflynsk.ru/Scooters/article.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/basket.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/basket_form.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/card.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/delivery_and_payment.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/details.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/electro_scooters.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/hoverboards.html ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
В интернет магазине престало работать оформление заказов, доставки работают не правильно. Письмо о заказах не приходят. При оформлении заказа выдается ошибка, либо перенаправление на страницу оплаты, которого не происходит. Необходимо все отладить.Завершен6 лет назад
Нужно сделать сайт на конструктореЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать интернет-магазин на Laravel Была установлена библиотека fleetcart https://codecanyon.net/item/fleetcart-laravel-ecommerce-system/23014826 Нужен laravel разработчик с опытом. Работать будем в паре. Верстка вся почти "натянута" , необходимо установить следующий функционал ...Завершен6 лет назад
Доброго времени суток. Нужно переделать отображение товара в мобильной версии на странице категорий, брендов, акций, в сопутствующих товарах и в карточке товара отображение позиций с одинарного на двойное. Пример на фото. Сайт dilerok.com.uaЗавершен6 лет назад
У меня есть старый сайт на open cart. Домен уже сменили на нем, и теперь не могу войти в свою старую админ панель, где нужно произвести контентные изменения. Кто знает, как решить проблему ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад