Вам повезло сегодня!)

Вітаю Вас на своїй сторінці!) Вам пощастило сьогодні

4й рік працюю на удальонці і фрилансі. За цей час в онлайні пройшла шлях від помічниці на маленькі завдання до менеджерки онлайн проєкту.

Онлайн працювала в таких проєктах:

- школа англійської мови Willspeak Поліни Червовой - від помічниці на особисті задачі до менеджерки проєкту

- бренд дизайнерського одягу NAAN - особиста помічниця\ права рука кервниці бренду

- проект Елена Тарарина - психолог, коуч, тренер - робота з відео

- маркетингове та сео агенство Marketing Technology - аккаунт-менеджер по роботі з клієнтами

До онлайну мала намір розвиватися в своїй основній і улюбленій професії - працювала геологом\ головним геологом з проєктування, розвідки та видобутку твердих корисних копалин, але після 2014 життя стрімко змінило все - якийсь час працювала касиром в магазині побутової техніки, офіс менеджеркою, рієлтором.

Освіта:

- 2 вищі геологія та фінанси ДонНТУ

- тривалі онлайн курси 3-4 місяці - адміністратор онлайн-проєктів та школа менеджерів з продажу

- та різні кількаденні тренінги, вебінари тощо з розвитку комунікативних навичок, вузьких навичок з смм, продаж, маркетингу, тренди соц.мереж тощо.

Навички та якості, якими я пишаюсь

- знаю як влаштовано ефективний бізнес онлайн зсередини - процеси, команда, інструменти

- знаю де знайти вузькопрофільного спеціаліста в онлайн - від транскрібатора, таргетолога до продюсера проекту

- спочатку гуглю - потім питаю)

- структурую інформацію - обожнюю таблічкі та планування

- самоорганізованість і гнучкістю - мої прізвище і по-батькові

- люблю різні по якості і по масштабу задачі - від створення банера\ афіши, презентації, підбору картинок\фото, відеомонтажу, до створення тренінга на Getcourse чи ланцюжку поштової розсилки або текстова та дослідницька\розрахункова робота з геології в проект з будування шахти чи то взагалі комунікація.

- володію AutoCAD, Photoshop, гугл-докс будь-що, Getcourse - без глибинних процесів, Sendpoulse, Tilda, lp-platform, Wordpress без глибокого програмування, налаштування таргету в фб, bitrix, користувач АМОсрм, Slack\ Notion\ Trello, Movavi, Bizon, Taplink, smmplanner та інші профільні інструменти - платформи\програми - для різних задач

- фанатично шаную дедлайни

- працюю з любов'ю тому що інакше не вмію

- постійно навчаюсь і опановую нові навички

- люблю чистоту - в просторі, мові, думках і оточенні

А що з того Вам

- знаю як завести та проявити Ваш Бізнес в онлайн -->>> призводить до збільшення рівня прибутку і масштабуванню Вашого Бізнесу

- знаю кому Вам делегувати задачі і не зашиватися 24\7 -->>> підвищення Вашого рівня щасливості, можливість поїхати у відпустку\ конференцію\ ліс\ баню\ побути насамоті чи з родиною тощо і вивільнити розум для нових ідей.

- стану Вашою Бізнес-Партнеркою і Слухачкою, якщо Вам здається що 'ніхто Вас не понімає чи ніхто не Вірить що це можливо' -->>> мультиплікація рівня Вашої енергії -->> Творення унікального Продукту від Душі

- зроблю все що вмію і докладу всіх можливих зусиль, щоб процвітали і Ви і Ваша Справа惡‍♀️

Люблю ці фрази

- Можливо Все.

- Розраховуй на краще, готуйся до кращого і будь готовий зорієнтуватися.

- Віра - моя опора.

- Шлях пройде Той що йде.

Сподіваюсь на цікаву екологічну і продуктивну співпрацю!

На зв'язку в телеграмі https://t.me/EvheniaKh чи в Директ https://www.instagram.com/evhenia_khoruzha/ 

Прекрасного Вам дня і сонячного настрою