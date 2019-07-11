Исходные данные:

Битрикс

Аспро Next

https://next.aspro-demo.ru

https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.next

https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/smallbusiness.php

Аспро и лицензия уже установлены на хостинге.

Нужно изменить структуру страниц (убрать лишнее, меняем цветовую палитру)

наполнить контентом

добавить модули Я.касса, Сдэк

законектить с 1с8 3.0

по наполнению ориентировались на сайт сайт heilala

В тз описано какая у нас структура и наполнение страниц

Ориентироваться по файлу Ворд и Эксель.

В экселе дана структура так как она должна быть.

В ворде описание страниц и их содержимое.

ТЗ https://dropmefiles.com/ePLRC

Если можете выполнить задание - жду в ближайшее время оценку по цене/срокам и когда смогли бы начать.