магазин мягкой мебели
Битрикс
Исходные данные:
Битрикс
Аспро Next
https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.next
https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/smallbusiness.php
Аспро и лицензия уже установлены на хостинге.
Нужно изменить структуру страниц (убрать лишнее, меняем цветовую палитру)
наполнить контентом
добавить модули Я.касса, Сдэк
законектить с 1с8 3.0
по наполнению ориентировались на сайт сайт heilala
В тз описано какая у нас структура и наполнение страниц
Ориентироваться по файлу Ворд и Эксель.
В экселе дана структура так как она должна быть.
В ворде описание страниц и их содержимое.
ТЗ https://dropmefiles.com/ePLRC
Если можете выполнить задание - жду в ближайшее время оценку по цене/срокам и когда смогли бы начать.
Заявки фрилансеров
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