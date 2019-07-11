Розробляти ресурс на opencart, node.js

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Прийняти сайт на opencart та node.js, розробляти та підтримувати ресурс з метою виводу компанії на лідируючи позиції на ринку. Сайт вже існує, є підтримка з боку розробників. Потрібно поновлювати версію opencart, програмувати його під потреби компанії, розробляти софт для досягнення цілі.

Node.jsOpencart
6 лет назад
ct_slavush
Слава 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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