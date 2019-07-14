Адаптировать магазин под мобильные устройства

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Завершен10 заявок240 просмотров

Здравствуйте! Нужно адаптировать магазин http://goods-express.ru  на opencart  под мобильные устройства. 

Opencart
6 лет назад
sintez76
48 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GGunSlinger
Владимир 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Очень понравилось работать с Владимиром! Делает быстро и в тоже время качественно! Всегда на связи, что очень важно. Однозначно рекомендую данного исполнителя как специалиста высокого уровня !
Отзывчивый заказчик, работа прошла быстро, удобно без запинок.

Заявки фрилансеров

GGunSlinger
Владимир 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад