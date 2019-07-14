Интернет магазин

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Закрыт13 заявок288 просмотров

Необходимо разработать минимально работающую версию магазина.  Основа магазина стандартная - имеем однотипный товар (для примера "кубики") и его данные: фото, цена, кол-во, категория, описание и возможность редактирования этих полей.  Вся особенность при покупке, это похоже на конструктор заказа, имеет область экрана куда покупатель выбирает/перетягивает понравившиеся "кубики" и имеет там возможность менять их местами или удалять. Далее покупатель формирует заказ (порядок товара в заказе важен), на этапе формирования заказа он может добавить еще одну коллекцию товара, либо редактировать/удалить любую из уже созданных, тут же формируется цена коллекции и общая сумма заказа. Перед оформлением заказа должна пройти проверка наличия товара.  Регистрации, личного кабинета, онлайн оплаты - сейчас не требуется.  После оформления заказа в админке магазина добавляется запись ЗАКАЗ - с номером телефона и данными заказа (коллекции "кубиков" с точным порядком).  Еще нужна статистика товара- сколько продалось и чего, сколько осталось.  Дизайн минимальный - кнопки/формы.  Спрашивайте, отвечу и жду предложений.

6 лет назад
guest_15631430027342
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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