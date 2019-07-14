Интернет магазин

Необходимо разработать минимально работающую версию магазина. Основа магазина стандартная - имеем однотипный товар (для примера "кубики") и его данные: фото, цена, кол-во, категория, описание и возможность редактирования этих полей. Вся особенность при покупке, это похоже на конструктор заказа, имеет область экрана куда покупатель выбирает/перетягивает понравившиеся "кубики" и имеет там возможность менять их местами или удалять. Далее покупатель формирует заказ (порядок товара в заказе важен), на этапе формирования заказа он может добавить еще одну коллекцию товара, либо редактировать/удалить любую из уже созданных, тут же формируется цена коллекции и общая сумма заказа. Перед оформлением заказа должна пройти проверка наличия товара. Регистрации, личного кабинета, онлайн оплаты - сейчас не требуется. После оформления заказа в админке магазина добавляется запись ЗАКАЗ - с номером телефона и данными заказа (коллекции "кубиков" с точным порядком). Еще нужна статистика товара- сколько продалось и чего, сколько осталось. Дизайн минимальный - кнопки/формы. Спрашивайте, отвечу и жду предложений.