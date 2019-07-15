Через сайт рассылается спам, необходимо исправить уязвимости

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки167 просмотров

Добрый день, наш сайт: demet.com.ua

От хостниг-провайдера пришло сообщение:

"Мы зафиксировали, подозрительную почтовую активность на Вашем сервере.

Скорее всего, боты воспользовались незащищёнными формами обратной связи на Вашем сайте и использовали их для рассылки спама.

В почтовой очереди Вашего сервера скопилось большое количество писем, была попытка отправить их на несуществующие адреса.

Насколько это серьёзно?

Слишком большое количество писем в почтовой очереди может негативно сказаться на производительности сервера.

Кроме того, исходящие спам-атаки ухудшают репутацию Вашего IP-адреса, и могут вызывать проблемы с доставкой писем в будущем.

Что нужно сделать?

Вам потребуется защитить формы обратной связи проверкой (капчей), очистить почтовую очередь, принять прочие меры при необходимости.

Как я могу избежать таких ситуаций в будущем?

Помимо открытых форм обратной связи спам может рассылаться, если вредоносный код попадёт на сервер.

Во избежание заражения, существуют некоторые профилактические меры:

1. Регулярная смена всех паролей на сложные пароли, не менее 8 символов, в состав которого входят буквы обоих регистров, цифры и спец. символы.

2. Обновление всех CMS и плагинов для всех сайтов на сервере, удаление установленных из недостоверных источников плагинов.

3. Пересмотр прав на каталоги и файлы сайтов (права 777 являются крайне не безопасными).

4. Ручная проверка файлов на наличие подозрительных участков кода.

5. Проверка всех файлов антивирусом.

6. Проверка локального компьютера на вирусы."

Необходимо в в течении ближайших дней решить данный вопрос

6 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подключить Мой Склад на ИМ Битрикс

    ТЗ, что хотим видеть на сайте:  Цены на сайте онлайн (в наличии)  1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам)    2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на OcStore

    Здравствуйте.  Необходима доработка сайта на OcStore 2.3 с нестандартным шаблоном (пример: http://persona.oc-mod.ru). Задачи: 1. На сайте имеется фильтр аналогичный этому http://persona.oc-mod.ru/volosi/uhod_za_volosami/shampuni/ Фильтрация осуществляется по стоимости и по дополнительным атрибутам товаров (отдельные свойства). Например: ...

    ocStore
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Загрузить товары из Инфопредприятие в Вордпресс

    $20

    Есть программа складского учета Инфопредприятие, на нее нет плагинов И так далее для Wordpress. Задача раз в 2-3 дня выгружать из нее остатки и заливать на сайт. Есть идея делать это через МойСклад. ...

    WordPress
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Он-лайн кинотеатр

    Здравствуйте! Нужно создать он-лайн кинотеатр, где -каждое видео бы продавалось и доступ открывался после оплаты к этому видео.  -у клиента сохраняется история покупок -есть поиск по тегам -видео защищено ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция OpenCart и 1C

    Необходимо сделать интеграцию OpenCart с 1С, чтобы на сайт выгружались товары, характеристики, описания, цены, изображения, остатки. В общем стандартный набор, если есть готовые модули то можно с помощью них. OpenCart Version ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин

    Необходимо разработать минимально работающую версию магазина.  Основа магазина стандартная - имеем однотипный товар (для примера "кубики") и его данные: фото, цена, кол-во, категория, описание и возможность редактирования этих полей.  Вся особенность при покупке, это похоже ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать магазин на Opencart

    Необходимы доработки сайта на opencart. В кратце: 1. Изменить алгоритм формирования окончательной стоимости заказа 2. Исправить баг с локализацией (в корзине слетает перевод при смене языков) ПО: CMS: ocStore ...

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад