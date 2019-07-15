ТЗ, что хотим видеть на сайте: Цены на сайте онлайн (в наличии) 1. Обработка прайс листов поставщиков (по артикулам, штрих кодам) 2. Загрузка товарных остатков поставщиков (по артикулам, штрих ...
Через сайт рассылается спам, необходимо исправить уязвимости
Добрый день, наш сайт: demet.com.ua
От хостниг-провайдера пришло сообщение:
"Мы зафиксировали, подозрительную почтовую активность на Вашем сервере.
Скорее всего, боты воспользовались незащищёнными формами обратной связи на Вашем сайте и использовали их для рассылки спама.
В почтовой очереди Вашего сервера скопилось большое количество писем, была попытка отправить их на несуществующие адреса.
Насколько это серьёзно?
Слишком большое количество писем в почтовой очереди может негативно сказаться на производительности сервера.
Кроме того, исходящие спам-атаки ухудшают репутацию Вашего IP-адреса, и могут вызывать проблемы с доставкой писем в будущем.
Что нужно сделать?
Вам потребуется защитить формы обратной связи проверкой (капчей), очистить почтовую очередь, принять прочие меры при необходимости.
Как я могу избежать таких ситуаций в будущем?
Помимо открытых форм обратной связи спам может рассылаться, если вредоносный код попадёт на сервер.
Во избежание заражения, существуют некоторые профилактические меры:
1. Регулярная смена всех паролей на сложные пароли, не менее 8 символов, в состав которого входят буквы обоих регистров, цифры и спец. символы.
2. Обновление всех CMS и плагинов для всех сайтов на сервере, удаление установленных из недостоверных источников плагинов.
3. Пересмотр прав на каталоги и файлы сайтов (права 777 являются крайне не безопасными).
4. Ручная проверка файлов на наличие подозрительных участков кода.
5. Проверка всех файлов антивирусом.
6. Проверка локального компьютера на вирусы."
Необходимо в в течении ближайших дней решить данный вопрос
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