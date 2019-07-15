1. Убрать на странице товара кнопку купить, добавить кнопку "Заказать сейчас", с переходом на всплывающую форму заказа (фио, телефон, сообщение). 2. Доработать отображение опций. У нас мебельный магазин, поэтому требуется выбор цвета материалов в ...
Создать WooCommerce-Shop с определенными функциями и разметкой заказа
Добрый день!
Необходимо создать магазин на основе WordPress + WooCommerce, но не со стандартным видом заказа, а указанием сортимента как тут: https://bit.ly/2GfWopA
Необходимо сделать:
- B2B (только фирмы могут заказывать после предварительной регистрации и отправки документа о регистрации фирмы)
- Активация аккаунта мною после рассмотрения документов
- Цены в выше указанном каталоге должны быть доступны лишь после логина
- При нажатии на название продукта, открывается dropdown меню, где и будет указание количества в кг и подсчет
- У меня имеются шаблоны Flatsome и Shopkeeper, одни из самых популярных, желательно создать сайт на основе их
В прикреплении Вы найдете PDF, с более подробным и наглядным описанием процесса заказа и отображения продуктов.
Оставляйте заявки с указанием выполнения похожих проектов.
Заявки фрилансеров
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