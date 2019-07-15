Создать WooCommerce-Shop с определенными функциями и разметкой заказа

Добрый день!

Необходимо создать магазин на основе WordPress + WooCommerce, но не со стандартным видом заказа, а указанием сортимента как тут: https://bit.ly/2GfWopA

Необходимо сделать:

- B2B (только фирмы могут заказывать после предварительной регистрации и отправки документа о регистрации фирмы)

- Активация аккаунта мною после рассмотрения документов

- Цены в выше указанном каталоге должны быть доступны лишь после логина

- При нажатии на название продукта, открывается dropdown меню, где и будет указание количества в кг и подсчет

- У меня имеются шаблоны Flatsome и Shopkeeper, одни из самых популярных, желательно создать сайт на основе их

В прикреплении Вы найдете PDF, с более подробным и наглядным описанием процесса заказа и отображения продуктов.

Оставляйте заявки с указанием выполнения похожих проектов.