alex_nad

Надежников Александр alex_nad

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
melnikovsa
Сергей 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Не нажимается меню в мобильной версии
Всё прошло отлично! Спасибо за заказ! Рад сотрудничеству!
Оперативно выполнил задачу!
Ответный отзыв
Ptiich
27 летЧерногория
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Разделить элементы логотипа в векторе
Оперативная работа и оплата! Рекомендую!
Благодарю за оперативную помощь!
Ответный отзыв
dmne
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Требуется помощь в Google Таблицах
Отличный заказчик.
Человек крайне оперативно отозвался на просьбу и быстро и правильно решил вопрос. Спасибо!
Ответный отзыв
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
4 года назад
Отрисовать лого в векторе (.ai или .eps) из формата .jpeg
Хороший заказчик!
Человек быстро и без лишних вопросов справился с заданием.
Ответный отзыв
senior-prog
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт на YII2 Framework
Как всегда постоянно на связи. Быстро отвечает, все грамотно объясняет и понимает. Рекомендую.
Человек великолепно справился с задачей. Не пришлось по 10 раз обсуждать, что и как нужно сделать. Предлагал варианты сам и предостерег от возможных проблем при реализации проекта. Знает свое дело отлично!
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