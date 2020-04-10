После обновления WordPress перестало работать меню в мобильной версии. При нажатии на три полоски меню не раскрывается. Ссылка на сайт: https://bit.ly/3uXDagZ
Надежников Александр alex_nadalex_nad
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
При заходе на сайт https://tinyurl.com/pr4szs3e с последних устройств iPhone на актуальной iOS скролл вниз подвисает и блокируется контент. Нужно устранить проблему и понять, чем она вызвана.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Нужно разделить элементы, желательно все, чтобы можно было спокойно менять цвет отдельных элементов. Оплата возможна лишь PayPal.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен разработчик, отлично знающий шаблон Flatsome для создания красивого онлайн-шопа на основе этого шаблона без использования их библиотеки. Требования: - хороший вкус - шопы в портфолио, сделанные на этом шаблоне - умеренная ценаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется специалист, умеющий продвигать сайты в Google по Европе, сайты на немецком языке в основном. Сайт связан с антиквариатом. Сайт на WordPress. Yoast SEO можно установить, но нужно не просто прописать meta и заголовки, а нужно offpage хорошо ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Произошла проблема с импортом продуктов из CSV файла. У некоторых SKU (всегда состоит из 6 чисел в файле), в некоторых "0" был первой цифрой и, к сожалению, SKU перенялся без учета 0 в цифре, то есть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно оптимизировать сайт по адресу: http://bit.ly/3q7sPLc Требования: [list][*]Нужен специалист в этой области[*]Адекватная цена[*]Надежность[/list]Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеются два таблицы с продуктами, которые нужно переформатировать в одну таблицу с определенной структурой. Пример: Есть 10 вариаций в столбик, а нужно их переформатировать в одну ячейку таким образом: Вариация 1|Вариация 2|Вариация 3....|Вариация 10.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется CSV файл с 4000 продуктами, среди которых имеются как простые товары, так и вариативные. Простые я отобрал в Excel и смог их импортировать, с вариативными попал в тупик. Файл создан не в WooCommerce, а на другом ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
В мобильной версии сайта на Android, не видны checkbox и radio, крайне странно, хотя на desktop версии или на IOS никаких проблем нет. Ссылка на формуляр: https://bit.ly/3hgCtYDHTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Сам достаточно неплохо делаю шопы на Woocommerce, но на данный момент завал по работе, но хотелось бы все-таки успеть сделать заказ. Требования: - Готовый шаблон использовать можно, сообщите мне с каким Вы привыкли работать. ВАЖНО: но ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Задача следующая, нужно на главной странице создать калькулятор удобным плагином (подсчет услуг по переезду - дата, сколько метров и так далее), при нажатии на кнопку "Добавить в корзину" эти данные должны передаваться в Woocommerce ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется помощь в Google Таблице: есть один столбик с ID есть еще два столбика с ID и URL. Попытался отсортировать по порядку, но во втором столбике с ID есть еще лишние номера. Нужно сделать так, чтобы произошла сортировка и ...Бухгалтерские услуги1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно добавить около 10-15 вариативных товаров в Woocommerce. У каждого товара около 10-20 вариаций. Работа с Variation Swatches, чтобы картинки вариаций отображались.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен качественный текст на тему Echthaar / Haarverlängerung. Желательно женского пола, так как тема будет более близка. Примерный объем: [list][*]1000-1500 для главной страницы текст (что это, зачем это и почему именно мы) [*]500-1000 красивое описание продукта[/list] Жду Ваши заявки с ...Переводы8 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется оплачиваемый совет, какими средствами или плагинами возможно было бы создать на WordPress форму для заполнения, в которой был бы интегрирован калькулятор, подсчитывающий стоимость заказа в зависимости от количества дней и других факторов, после чего ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется оптимировать два WordPress сайта (WooCommerce) с видео и изображениями на главной в соответствии с PageSpeed. Нужно не только установить плагины и просто все опции включить, это я и сам могу, а действительно быть специалистом этого ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт4 года назад
Так как не осталось на ПК исходника, требуется отрисовать в векторе (.ai или .eps) логотип, который прикреплен ниже 1:1 и удалить задний фон. Заранее благодарю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Задача описана в заголовке. Видео весит около 300 MB (MP4), нужно в идеале сжать его до 50 MB без особо сильной потери качества, чтобы вставить на сайте в Player. Возможно ли это? И какая цена?Видеомонтаж25 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Надо совсем немного изменить Plugin: https://wordpress.org/plugins/page-takeover/ У них в плагине не предусмотреное включение на определенных страницах, либо на всех страницах, либо нигде. Нужно на определенных страницах лишь активировать, желательно просто прописать даже ссылки на каких. Думаю, что ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад