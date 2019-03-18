Создать сайт на YII2 Framework

Веб-программированиеЗавершен6 заявок224 просмотра
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Добрый день!

Требуется создать сайт на подобие этого: https://bit.ly/2UjZPR4

Функционал похожий.

Требуется адекватный и надежный исполнитель.

Бюджет не резиновый.

5 лет назад
alex_nad
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
senior-prog
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$500
10 дней
Человек великолепно справился с задачей. Не пришлось по 10 раз обсуждать, что и как нужно сделать. Предлагал варианты сам и предостерег от возможных проблем при реализации проекта. Знает свое дело отлично!
Как всегда постоянно на связи. Быстро отвечает, все грамотно объясняет и понимает. Рекомендую.